Düzce TIR'ın gizli bölmelerinde 25 kilo eroin ele geçirildi DÜZCE'de, Anadolu Otoyolunda polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan TIR'da yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinde, şüphe üzerine bir TIR'ı kontrol noktasında durdurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada TIR'ın özel bölmelerine gizlenmiş paketler halinde 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR sürücüsü Mesut Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 20:17 Güncelleme: 16.02.2024 - 23:20 facebook

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