Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce TIR'ın gizli bölmelerinde 25 kilo eroin ele geçirildi

        DÜZCE'de, Anadolu Otoyolunda polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan TIR'da yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinde, şüphe üzerine bir TIR'ı kontrol noktasında durdurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada TIR'ın özel bölmelerine gizlenmiş paketler halinde 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR sürücüsü Mesut Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 20:17 Güncelleme: 16.02.2024 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce TIR'ın gizli bölmelerinde 25 kilo eroin ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE'de, Anadolu Otoyolunda polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan TIR'da yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinde, şüphe üzerine bir TIR'ı kontrol noktasında durdurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada TIR’ın özel bölmelerine gizlenmiş paketler halinde 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR sürücüsü Mesut Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Nesrin Baş Avrupa şampiyonu!
        Nesrin Baş Avrupa şampiyonu!
        Biden'dan İsrail'e 'Refah' mesajı
        Biden'dan İsrail'e 'Refah' mesajı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Erzincan İliç'teki maden göçüğü olayında 6 tutuklama talebi! 2 şüpheli serbest
        Erzincan İliç'teki maden göçüğü olayında 6 tutuklama talebi! 2 şüpheli serbest
        Teknoloji şirketleri yapay zekayı seçim yararına kullanacak
        Teknoloji şirketleri yapay zekayı seçim yararına kullanacak
        Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı
        Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        8. Yargı Paketi Meclis'te
        8. Yargı Paketi Meclis'te
        ABD'den çarpıcı "Rusya" rakamları
        ABD'den çarpıcı "Rusya" rakamları
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
        Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Kim takar bu gözlüğü!
        Kim takar bu gözlüğü!
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü

        Benzer Haberler

        Düzce'de uyuşturucu satışına suçüstü; 3 tutuklama
        Düzce'de uyuşturucu satışına suçüstü; 3 tutuklama
        Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin evine zorla girmek isteyen koca, tutukla...
        Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin evine zorla girmek isteyen koca, tutukla...
        Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreyi aştı
        Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreyi aştı
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
        Fındık tanelerinin içi sıcak geçen kış nedeniyle boş kalabilir
        Fındık tanelerinin içi sıcak geçen kış nedeniyle boş kalabilir
        Antrenör amcalarının yetiştirdiği ikiz kardeşler atletizmde başarıdan başar...
        Antrenör amcalarının yetiştirdiği ikiz kardeşler atletizmde başarıdan başar...