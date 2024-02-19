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        Otoyolda TIR, patates yüklü kamyona çarptı: 2 yaralı

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önünde giden patates yüklü kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, devrilen kamyon ve yola saçılan patatesler nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Enes Solmaz (24) idaresindeki 06 DT 6746 plakalı vişne çekirdeği yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden Yusuf Öztürk (38) yönetimindeki 51 LA 746 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR hurdaya dönerken, patates yüklü kamyon ise devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Devrilen kamyon ve yola saçılan patatesler nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 04:20 Güncelleme: 19.02.2024 - 04:25
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        Otoyolda TIR, patates yüklü kamyona çarptı: 2 yaralı
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        DÜZCE’de Anadolu Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önünde giden patates yüklü kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, devrilen kamyon ve yola saçılan patatesler nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Enes Solmaz (24) idaresindeki 06 DT 6746 plakalı vişne çekirdeği yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden Yusuf Öztürk (38) yönetimindeki 51 LA 746 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR hurdaya dönerken, patates yüklü kamyon ise devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Devrilen kamyon ve yola saçılan patatesler nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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