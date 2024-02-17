Cip otoyolda otomobile arkadan çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİ Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Duygu Çelik, tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselirken bebek olan Miha Çelik'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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