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        Cip otoyolda otomobile arkadan çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİ Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Duygu Çelik, tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselirken bebek olan Miha Çelik'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 17:19 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:19
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        Cip otoyolda otomobile arkadan çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİ Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Duygu Çelik, tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselirken bebek olan Miha Çelik'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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