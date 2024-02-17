Cip otoyolda otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Sarıçökek mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden İsmet Kaçiş yönetimindeki 34 DD 9891 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Ali Çırcır yönetimindeki 34 GOJ 61 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ali Çırcır, Duygu Çelik, Miha Çelik isimli bebek ile Feride Çırcır itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Çırcır ile Feride Çırcır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cip sürücüsü İsmet Kaçiş ile otomobilde bulunan Duygu Çelik ve Miha Çelik ise sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 15:43 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:45 facebook

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