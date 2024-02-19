Düzce'de asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında ise 32 şişe kaçak alkol ele geçirildi, 1 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 12-18 Şubat'ta uygulama noktalarında ve adreslerde yapılan kontrollerde, ruhsatsız 6 tabanca, 4 kuru sıkı, 4 av tüfeği, 137 fişek, 7 şarjör, 11 kartuş, 5 kesici ve delici alet ele geçirildi, haklarında arama karı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı.

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