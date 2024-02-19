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        Düzce'de asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonları

        Düzce'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:58
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        Düzce'de asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonları
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        Düzce'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 12-18 Şubat'ta uygulama noktalarında ve adreslerde yapılan kontrollerde, ruhsatsız 6 tabanca, 4 kuru sıkı, 4 av tüfeği, 137 fişek, 7 şarjör, 11 kartuş, 5 kesici ve delici alet ele geçirildi, haklarında arama karı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Uyuşturucu operasyonlarında, 25 kilo 820 gram uyuşturucu madde, 115,7 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi, haklarında işlem yapılan 38 şüpheliden 5'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında ise 32 şişe kaçak alkol ele geçirildi, 1 zanlı hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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