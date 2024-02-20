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        Eşine yardım ederken öğrendiği tekniklerle ahşap ürünler imal ediyor

        Düzce'de eşine yardımcı olurken ahşap işleme tekniklerini öğrenen Fatma Şahin, el emeği ürünlerini satmak üzere iş yeri açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:27 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:57
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        Eşine yardım ederken öğrendiği tekniklerle ahşap ürünler imal ediyor
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        Düzce'de eşine yardımcı olurken ahşap işleme tekniklerini öğrenen Fatma Şahin, el emeği ürünlerini satmak üzere iş yeri açtı.

        Mobilya firmalarına fason üretim yapan eşine yardım ederken ahşap işçiliğine merak saran iki çocuk annesi 46 yaşındaki Şahin, kocasına tasarımlarıyla destek olmaya başladı.

        Yıllar içerisinde kesme, biçim verme, çevirme, zımparalama, vernikleme ve yağlama tekniklerini öğrenen Şahin, Düzce Valiliği Kadın Emeği Merkezi'nde iş yeri açtı.

        Şahin, AA muhabirine, ilk zamanlar mobilya aksesuarları üreten eşine vernikleme, çekme ve takma işlerinde yardım ettiğini anlattı.

        Atölyede geçirdiği sürede mesleğe dair teknikleri öğrenmeye başladığını aktaran Şahin, müşterilerden gelen talepler değiştikçe de ürün çeşitliliğini arttırdıklarını söyledi.

        Şahin, Valiliğin hayata geçirdiği Kadın Emeği Merkezi'ni arkadaşlarından duyduğunu belirterek, "Geldim, dolaştım ve hoşuma gitti. Benim de bu yönde fikrim vardı zaten. Sonra eşimle konuştum. O da 'Sen bilirsin, yapmak istersen yardımcı olurum.' dedi. Çocuklar da büyüdüydü, hem destek olmak hem de kendim bir şeyler yapabilmek adına iş yerimi açtım." diye konuştu.

        - "Genelde büyük şehirlere ürün gönderiyorum"

        İlk etapta yaptığı ürünleri çevresindekilere satmaya başladığına değinen Şahin, kesme tahtaları, sehpa ve sunumluk gibi ahşap mutfak grupları üzerine çalıştığını, son dönemde gelen talepler üzerine ise servis altlığı ve masa örtüsü işlemeye başladığını kaydetti.

        Şahin, ürünleri beğenildikçe il dışına da satmaya başladığından bahsederek, "Yurt dışına da gönderdiğimiz oldu. Sosyal medya aracılığıyla ürünlerimi görenler, 'Şunları istiyorum." diye söylüyor. Ona göre ben de burada paketleyip gönderiyorum. Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere genelde büyük şehirlere ürün gönderiyorum. Yurt dışında da Avusturya ve Macaristan'a gönderdik." şeklinde konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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