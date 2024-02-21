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        Düzce'de vatandaşların tilkiyi beslemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde aç kalarak köye inen tilkiyi vatandaşlar besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 00:46 Güncelleme: 21.02.2024 - 00:46
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        Düzce'de vatandaşların tilkiyi beslemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde aç kalarak köye inen tilkiyi vatandaşlar besledi.

        İlçenin yüksek kesimindeki Altunköy'e gelen tilki, evlerin önünde yiyecek aradı.

        Durumu fark eden köy muhtarı Yılmaz Özkan ve yeğeni Alaaddin Özkan, tilkiyi et vererek besledi.

        Üç gündür köye inip muhtar ve yeğeni tarafından beslenen tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Görüntülerde, Alaaddin Özkan'ın tilkiye, "Sen muhtarın kapısına geldin. Sana kimse zarar veremez. Yesin benim oğlum kemikleri. Gel uşağım, sana kimse zarar veremez." diye seslenmesi de yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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