Bakan Tekin: Türkiye'de derslik sayısı, ikiye katlanmış durumda MİLLİEğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye'de derslik sayısı, ikiye katlanmış durumda. Öğretmen sayımız her ilimizde en az ikiye katlanmış durumda. Derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayımız dünya ortalamalarına geldi" dedi. Okul açılışı ve öğrencilerle düzenlenen programlara katılmak üzere Düzce'ye gelen Bakan Tekin, ilk olarak Düzce Valiliği'ni ziyaret etti. Tekin, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve protokol üyelerince karşılandı. Tekin, ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve protokol üyeleri ile İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından Tekin, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde öğretmen ve derslik sayısının AK Parti döneminde ikiye katlandığını belirten Tekin, "Normal koşullarda tüm Türkiye'de hemen hemen benzeri bir tablo söz konusu. AK Parti iktidara geldiği dönemde, Cumhuriyet'in 80 yıllık periyodu tamamlanmıştı. Bu 80 yıllık periyot içinde eğitim-öğretim süreci içinde yapılanların neredeyse ikiye katlandığı bir dönem yaşadık. Bu, çok önemli bir durum. Bu konuda emeği geçenlere, eğitim, öğretim altyapısının bu şekilde revize edilmesi ve dünya ile yarışacak konuma gelmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum. Türkiye'de derslik sayısı, ikiye katlanmış durumda. Öğretmen sayımız her ilimizde en az ikiye katlanmış durumda. Derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayımız dünya ortalamalarına geldi. Bu kadar güzellikleri bize yaşatan kişilere teşekkür etmemek olmaz" dedi. 'HEP DAHA İYİSİNİ ARIYORUZ' Düzce'ye için de benzer durumların olduğunu anlatan Tekin, "2002 yılında öğretmen sayımız 2 bin 676 iken, bugün 4 bine yakın öğretmen var. Öğretmen sayımız yüzde 50 oranında artmış durumda. Öğrenci sayımızın bununla beraber arttığını görüyoruz; 63 bin öğrenciden 87 bin öğrenciye yükselmiş. Aynı şekilde 4 binlere yaklaşmış durumda. 403 okulumuz var. Derslik başına düşen öğrenci sayısı, ilköğretimde 28'den 18'e, ortaöğretimde ise 31'den 21'e düşmüş durumda. Bu rakamlar, hoş rakamlar. Daha iyi yapmak, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı. Hep daha iyiyi arıyoruz. Düzce'de de bu anlamda yeni fiziki projelerin ne olacağını tartıştık. Devam etmekte olan yaklaşık 212 derslik inşaatımız, 1 atölye ve 1 pansiyon inşaatı Düzce'de devam ediyor. Bu, önemli bir rakam" diye konuştu. DÜZCE'YE YAPILAN YATIRIMLAR Düzce'ye yapılacak yeni yatırımları da açıklayan Tekin, şunları kaydetti: "Düzce'de acil anlamda 4 proje için karar aldık. İnşallah bu projeleri hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi; Turgut Özal Anadolu Lisesi, öğretmen lisesi olarak kurulan ve Düzce'nin hatırı sayılır okullarından birisidir. Valimiz ve Belediye Başkanımız bir an önce yapılmasını istedi. 24 derslikli Turgut Özal Anadolu Lisesi, spor salonu ve pansiyonu ile 2024 yılı yatırım programına alacağız. Aynı şekilde Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu 24 derslik, Çilimli Dikmeli İlkokulu 8 derslik, Gölyaka Atatürk Ortaokulu 16 derslik olmak üzere acil yatırım programına alacağız. Vali beyle inşaatların ihale süreçlerini takip edeceğiz. En kısa sürede ihale ilanlarına çıkıp, yapacağız. Düzce'ye hayırlı olsun. Eğitim, öğretim süreci 18 yaşına gelmiş bir çocuk, 12 yıllık eğitim sürecinde maksimum süresinin yüzde 10'unu öğretmenleri ile geçiriyor. Yüzde 90'lık kısmını ailesi ile sosyal hayatta geçiriyor. Eğitim-öğretim sürecinde çocukların zaman geçirdiği diğer paydaşlar bize destek olursa; çocuklar başarılı olur. Bu anlamda aileleri, STK'ları eğitim-öğretim sürecine destek olmaya çağırıyoruz. Hep birlikte bu yükü taşırsak, başarılı oluruz" dedi. Tekin, daha sonra Azmimilli Mahallesi'ne yapılan 22 derslikli Azmilli İlkokulu'nun açılış törenine katıldı. Tekin, okula destek veren hayırseverlere plaket verdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 13:24 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:24

