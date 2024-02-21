TIR'ın dorsesindeki havlu kolileri arasından 39 kaçak göçmen çıktı DÜZCE'de, polisin durdurduğu TIR'da yapılan aramalarda, dorse kısmında yüklü kağıt havlu kolileri arasındaki bölmelere saklanmış halde 39 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirlenen sürücü Mehmet O. (42) gözaltına alındı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 yolunun Çilimli ilçesi Arabacı Mahallesi mevkinde şüphe üzerine 59 AR 460 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde arama yapıldı. Aramalarda, dorsede yüklü olan kağıt havlu paketlerinin arasında oluşturulan ahşap bölmelerde toplam 39 Afganistan uyruklu kaçak göçmen bulundu. Kaçak göçmenlerin 3 bin dolar karşılığında, ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu ve İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Organizatör olduğu tespit edilen TIR sürücüsü Mehmet O. gözaltına alındı. 39 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 15:27 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:32 facebook

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