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        Düzce'de samanlık ve evin deposu yandı

        Düzce'de samanlık ve evin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 00:19 Güncelleme: 22.02.2024 - 00:19
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        Düzce'de samanlık ve evin deposu yandı
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        Düzce'de samanlık ve evin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Darıcı Mahallesi 5846 Sokak'ta Beytullah S'ye ait evin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bitişikteki samanlığa sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan söndürdü.

        Yangında, samanlık ve evin deposu kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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