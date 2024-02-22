Düzce'de samanlık ve evin deposu yandı

Darıcı Mahallesi 5846 Sokak'ta Beytullah S'ye ait evin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bitişikteki samanlığa sıçradı.

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