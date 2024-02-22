Düzce'de samanlık ve evin deposu yandı
Düzce'de samanlık ve evin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Düzce'de samanlık ve evin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Darıcı Mahallesi 5846 Sokak'ta Beytullah S'ye ait evin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bitişikteki samanlığa sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan söndürdü.
Yangında, samanlık ve evin deposu kullanılamaz hale geldi.
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