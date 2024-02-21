Milli Eğitim Bakanı Tekin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Tekin, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Düzce Öğrenci Buluşması" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçen Tekin, "Düzce Öğretmen Buluşması"nda bazı öğretmenlerle sohbet etti.

Okul temaslarının ardından Erol Güngör Kültür Merkezi Fuaye Alanı açılış törenine katılan Bakan Tekin, el sanatları sergisini gezerek bilgi aldı.

Tekin, makamında ziyaret ettiği Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile kentteki eğitim yatırımları hakkında görüştü. Özlü, Bakan Tekin'e yöresel ürünler hediye etti.

Bakan Tekin'e ziyaretlerinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da eşlik etti.