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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 19:45 Güncelleme: 22.02.2024 - 19:45
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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Teknik takibe alınan E.A'nın kullandığı araç polis ekiplerince durduruldu.

        Şüphelinin üzeri, aracı ve evindeki aramalarda, 5 parça halinde 3,7 gram bonzai, 2 parça halinde 1,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        E.A'dan uyuşturucu satın aldığı belirlenen 2 kişiye ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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