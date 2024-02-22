Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de "İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Uluslararası İş Birlikleri Konferansı" başladı

        Düzce Üniversitesi (DÜ), "İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Uluslararası İş Birlikleri Konferansı"na ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de "İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Uluslararası İş Birlikleri Konferansı" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Üniversitesi (DÜ), "İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Uluslararası İş Birlikleri Konferansı"na ev sahipliği yapıyor.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite yerleşkesindeki Cumhuriyet Konferans Salonu'nda fiziksel sunumlar ve çevrim içi oturumlarla başlayan konferansta, çevre kirliliği, iklim değişiklikleri, afetler ve doğal kaynakların yitirilmesi gibi sorunlara dikkat çekilerek, çözüm yollarının tartışılması ve farkındalık kazandırmak hedefleniyor.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'in himayesinde, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Gedikli'nin koordinatörlüğünde düzenlenen programın paydaşları arasında Düzce Belediyesi, AFAD, Yunus Emre Enstitüsü, Japonya Wakayama Üniversitesi, Pakistan Comsats Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Filipinler Bangsamoro Türkiye Eğitim Akademisi ile Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yer alıyor.

        Yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla 2 gün sürecek konferansın açılış programına, paydaş kurum ve üniversitelerin temsilcilerinin yanı sıra DÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Ali Öztürk ile Genel Sekreter Nihat Yıldız, DÜ fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Etkinliğe dünya genelinden katılım sağlayan bilim insanları, özel kuruluşlar ve politika yapıcılar, çevre sorunlarına dair perspektiflerini paylaşmak ve gelecek için sürdürülebilir çözümler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

        Konferansa çevrim içi bağlanan Rektör Sözbir, konferansın son derece kritik ve hayati konuları ele almak için fırsat sunduğunu belirterek, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularının sadece günümüzü değil, gelecek nesilleri de derinden etkileyen meseleler olduğunu vurguladı.

        Sözbir, DÜ'nün teknoloji ve inovasyonun gücünü kullanarak çözümler üretmeyi ve sürdürülebilir gelecek inşa etmeyi amaçladığını anlattı.

        Prof. Dr. Gedikli ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından DÜ tarafından gerçekleştirilen "Deprem Yönetimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı"nın, deprem yönetimi konusunda ilk bilimsel etkinlik olduğunu ifade ederek, konferansın daha kapsamlı ve uluslararası boyutlu program olduğunu vurguladı.

        Bilim insanlarının ikinci gününde tebliğlerini sunacağı "İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Uluslararası İş Birlikleri Konferansı", üniversitenin YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı izlenebiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!

        Benzer Haberler

        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle ziyaretlerine devam etti
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle ziyaretlerine devam etti
        Akçakoca'nın saklı güzelliği Aktaş Şelalesi gezginlerin yeni ekoturizm rota...
        Akçakoca'nın saklı güzelliği Aktaş Şelalesi gezginlerin yeni ekoturizm rota...
        Düzce'de samanlık ve evin deposu yandı
        Düzce'de samanlık ve evin deposu yandı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
        TIR'ın dorsesindeki havlu kolileri arasından 39 kaçak göçmen çıktı
        TIR'ın dorsesindeki havlu kolileri arasından 39 kaçak göçmen çıktı
        Düzce'de bir tırda kağıt havlu balyaları arasında 39 düzensiz göçmen yakala...
        Düzce'de bir tırda kağıt havlu balyaları arasında 39 düzensiz göçmen yakala...