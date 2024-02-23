Düzce'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde panelvan ile minibüsün çarpışması, bu sırada kaldırımda yürüyen kişilerin kaçışması yer alıyor.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.

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