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        Düzce'de tek katlı ev alev alev yandı

        DÜZCE'deelektrik kontağından çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yığılca ilçesi Aydınyayla köyünde Recep Bektaş'a ait tek katlı evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, köylülerin ihbarı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yığılca'nın yanı sıra Düzce'den gelen takviye itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:45
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        Düzce'de tek katlı ev alev alev yandı
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        DÜZCE'deelektrik kontağından çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yığılca ilçesi Aydınyayla köyünde Recep Bektaş'a ait tek katlı evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, köylülerin ihbarı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yığılca'nın yanı sıra Düzce'den gelen takviye itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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