Düzce'de tek katlı ev alev alev yandı

DÜZCE'deelektrik kontağından çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yığılca ilçesi Aydınyayla köyünde Recep Bektaş'a ait tek katlı evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, köylülerin ihbarı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yığılca'nın yanı sıra Düzce'den gelen takviye itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

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