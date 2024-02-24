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        Takla atan otomobili bırakıp kaçtılar

        DÜZCE'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi kaçarken, hasarlı otomobil otoparka çekildi. Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Çoban Dalçık mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 34 BCL 797 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından takla atarak ters döndü. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri otomobilin içerisinde ve yanında kimseyi bulamadı. Araçta bulunan 3 kişinin kazanın ardından otomobili bırakarak kaçtıkları öğrenildi. Otomobil otoparka çekilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:35
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        Takla atan otomobili bırakıp kaçtılar
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        DÜZCE’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi kaçarken, hasarlı otomobil otoparka çekildi. Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Çoban Dalçık mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 34 BCL 797 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından takla atarak ters döndü. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri otomobilin içerisinde ve yanında kimseyi bulamadı. Araçta bulunan 3 kişinin kazanın ardından otomobili bırakarak kaçtıkları öğrenildi. Otomobil otoparka çekilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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