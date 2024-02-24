Takla atan otomobili bırakıp kaçtılar

DÜZCE’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi kaçarken, hasarlı otomobil otoparka çekildi. Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Çoban Dalçık mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 34 BCL 797 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından takla atarak ters döndü. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri otomobilin içerisinde ve yanında kimseyi bulamadı. Araçta bulunan 3 kişinin kazanın ardından otomobili bırakarak kaçtıkları öğrenildi. Otomobil otoparka çekilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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