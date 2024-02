Bakan Aşkın Bak: KAAN büyük bir başarı hikayesi GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli muharip uçak 'KAAN' ile ilgili, "Uçak indikten sonra oraya koşan mühendisleri gördükten sonra gurur duydum. Oralara ben de 3 defa gittim. Uçağa perçin takılırken oradaydım. Gece gündüz çalıştılar. Ailelerden uzak kaldılar ama o mutluluğu yaşadılar. Büyük bir başarı hikayesi. Devamı gelecek. Bunlar bize o yüzden 'Çılgın Türkler' diyorlar. Bize 3 senede, 5 senede yaparsınız dedikleri işi biz 6 ayda, 1 senede yaparız" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geldiği Düzce'de çeşitli ziyaret ve proje incelemelerinde bulundu. Bakan Bak ilk olarak Düzce Valiliği'ni ziyaret etti. Burada koordinasyon toplantısına katılan Bakan Aşkın Bak, spor alanında Düzce'ye gerekli yatırımlar konusunda bilgiler aldı. Bak, içerisinde okçuluk tesislerinin de bulunduğu çok amaçlı bir spor tesisinin yapılacağı sözünü verdi. Ardından Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan gençlik merkezine giden Bak, burada okçuluk sporcuları ve down sendromlu bireylerin kurduğu 'Kusursuz Halk Oyunları' ekibini ziyaret etti. Bakan Bak, halk oyunu ekibi ile horon oynadı. akan Bak ve beraberindeki heyet daha sonra Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki KYK salonunda gençler ve sporcularla buluştu. Burada gençlere hitap eden Bakan Bak şunları söyledi: "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz milli ve manevi değerlere sahip, ülkesini seven, kültürünü benimseyen, kültürünü takip eden ama bunun yanında da özgüveni yüksek gençlerle beraber yürümeye devam edeceğiz. İki boyutumuz var. Birincisi gençlik boyutumuz. Yaklaşık sayısı 400'e ulaşan gençlik merkezimizde, üniversitelerde, genç ofislerimizde ve sayısı 50 civarında olan gençlik kamplarımızda gençlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunun yanında pek çok belediye ile ortak çalışmalarımız var. Onlarla beraber gençlik merkezleri yatırımları yapıyoruz, spor tesisleri yapıyoruz. Malumunuz Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi ve spor kulüplerinde sporculuk yapmış. Gençler için özellikle kültürün sürdürülmesi çok önemli. Gençlik merkezimizde tiyatrodan, müziğe, sanata, dil öğrenmesinden, teknolojiye kadar pek çok konuda gençlerimizin talepleri doğrultusunda çalışmalar ve yatırımlar yapıyoruz. Hem eğitici oluyor hem üretici oluyor hem paylaşmayı sağlıyor. Gönüllü gençlerimiz var, onlara teşekkür ediyoruz. Bizim için önceliklerden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele. Başta internet bağımlılığı, uyuşturucu, alkol başta olmak üzere gençlerimizin geleceklerini tehdit eden aile yapısını ve kültürümüzü tehdit eden pek çok konuda etkin bir mücadele yürütüyoruz ve önleyici olarak bu çalışmaları yapıyoruz." 'TEKNOLOJİYE YÖNELEN GENÇLERİMİZİN IŞIĞI OLMAK İSTİYORUZ' Gençlerin özgüvenlerinin yüksek olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Bak, "Ben yaparım değil, biz yaparız demek çok önemli. Ülkemizde pırıl pırıl gençler var. Her branşta başarılı gençlerimiz var. Her kademeye kadar inanılmaz yatırımlar yapıyoruz. Biz gençlerimizin araştırmacı olmasını istiyoruz. Deneyap atölyeleri ile teknolojiye yaklaşmasını kodlamalarını teknolojide ilerlemelerini istiyoruz. Teknolojiye yönlenen gençlerimizin ışığı olmak istiyoruz. Ama en önemli şey, bu vatanı sevmenizi istiyoruz. Biliyorsunuz bu coğrafya, zor bir coğrafya. İkinci yılını doldurdu Rusya-Ukrayna savaşı. Gördüğünüz gibi takip ediyorsunuz olanları. İnsanların yaşadığı durumları görüyorsunuz. Aşağımızda yine Suriye'de yaşananları görüyorsunuz. Gazze'de yaşananları görüyorsunuz. Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayan bir ülke Türkiye, lider olarak da Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Tüm dünyaya orada yaşanan soykırımı anlatmak, dikkatini çekmek için sürekli çaba harcıyor ve bu noktada da etkin bir politika yürütüyor. Orada kadınlar ve çocuklar ölürken, katledilirken biz buna sessiz kalamayız. Sesimizi yükseltmemiz lazım. İşte bu bilinci görmemiz lazım. Yaklaşık 30 bin üzerinde kadın ve çocuk katledildi. Biliyorsunuz bebekler uyurken sessiz kalınır, öldürülürken sessiz kalınmaz. Asla ve asla bu ülkenin vatandaşları, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu tip soykırımlara, bu tip zulme sessiz kalamayız. Bu millet asla ve asla zalimin her zaman karşısında olmuştur. Zulmü hiçbir zaman desteklememiştir. Zulmün karşısına geçmiştir. Kanının son damlasına kadar mücadele etmiştir. Bu bizim genlerimizde var. Sessiz kalamayız. Ne yaparız? Katkıda bulunuruz, destek oluruz, yardımlarımızla, yapacaklarımızla hepimiz bunları gerçekleştiriyoruz. Bu milletin genlerinde bunlar var çok şükür. Bunları hep birlikte dünya aşacak ama bu iş için çok akıllı, araştıran, bilimi takip eden başarılı bir gençliğe ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. 'GURUR DUYDUM' Milli savaş uçağı KAAN ile ilgili de konuşan Bakan Bak, "Bizim içerideki muhalefet, kalorifer peteğine benziyor, şuna benziyor, uçtu. Yok tekerlek şöyle oldu, uçtu. Yok efendim motor yerli değilmiş. Yerlisini de yapacağız. Ama teknolojiyi kazanıyoruz. Bize söylüyorlar kısa sürede nasıl yaptınız? Uçak indikten sonra o piste koşan o genç mühendislerin heyecanını gördünüz değil mi? İşte gençlik bu. İşte çılgın Türkler bunlar. Ben hakikaten gurur duydum. Uçak indikten sonra oraya koşan mühendisleri gördükten sonra gurur duydum. Oralara ben de 3 defa gittim. Uçağa perçin takılırken oradaydım. Gece gündüz çalıştılar. Ailelerden uzak kaldılar ama o mutluluğu yaşadılar. Büyük bir başarı hikayesi. Devamı gelecek. Bunlar bize o yüzden 'Çılgın Türkler' diyorlar. Bize 3 senede 5 senede yaparsınız dedikleri işi biz 6 ayda, 1 senede yaparız. Biz size çok güveniyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 14:07 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:07 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL