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        Düzce'de evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 14:32 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:06
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        Düzce'de evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Sarıkaya köyünde Ramazan A'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan Ş.A. (14) ile ablası, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        Vücudunda yanıklar oluşan Ş.A, sağlık personelince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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