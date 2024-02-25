Bakan Aşkın Bak: KAAN büyük bir başarı hikayesi (2) 'ULUSLARARASIORGANİZASYONLARA ADAYIZ' Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti'nin Düzce il ve ilçe belediye başkan adaylarının proje tanıtım toplantısına katıldı. Burada partilere seslenen Bak, spor alanında büyük yatırımlar yaptıklarını ve Türkiye'nin uluslararası birçok organizasyona aday olduğunu belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin, çocuklarımızın özellikle spor yolu ile daha dinamik ve güçlü olmaları için yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız spor tesisleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, futbol oynaması ve gençlerle olan diyaloğu nedeniyle bize verdiği talimatla, 'Gençlik ve spor ile ilgili yatırımları bir an önce tamamlayın, belediyelerle koordineli çalışın' dediler. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de spor alanında bir devrim gerçekleştirmiştir. Sporda inanılmaz yatırımlar yapılmıştır. Bunların sonuçlarında modern ve UEFA standartlarında yapılan stadyumlar nedeniyle Türkiye 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte organize edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalini organize ettik. Yeniden adayız. Avrupa Kupası finali için adayız. Pek çok uluslararası organizasyonlar için adayız. İşte bunların hepsi spor tesisleri ile geliyor. Biz Türkiye'nin dört bir yanında olimpik ve yarı olimpik havuz yaptık. 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:40 facebook

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