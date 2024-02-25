Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Yunusefendi köyü yolunda seyreden Sadık H. idaresindeki traktör, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sadık H'nin cesedi, incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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