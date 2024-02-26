Düzce'de bir kişi seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralandı

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

B.T. omzundan yaralanırken, zanlı aracıyla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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