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        Düzce'de bir kişi seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralandı

        Düzce'de husumetlisi tarafından seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 19:45 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:43
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        Düzce'de bir kişi seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralandı
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        Düzce'de husumetlisi tarafından seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Tabak Sokak'ta aracıyla ilerleyen M.K, yolda yürüyen husumetlisi B.T'yi (17) görünce silahla ateş açtı.

        B.T. omzundan yaralanırken, zanlı aracıyla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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