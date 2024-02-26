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        Sokakta tartıştığı husumetlisini tabancayla yaraladı

        DÜZCE'de Melih K., sokakta karşılaştığı husumetlisi Beytullah T.'yi (18) tabancayla ateş açarak yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, saat 17.30 sıralarında Ağa Mahallesi Tabak Sokak'ta meydana geldi. Melih K., sokakta daha önceden husumetli olduğu Beytullah T. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Melih K. belindeki tabancayı çıkararak Beytullah T.'ye 5 el ateş açtı. Mermilerden birinin omzuna isabet ettiği Beytullah T. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Melih K. ise bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 19:37 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:37
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        Sokakta tartıştığı husumetlisini tabancayla yaraladı
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        DÜZCE'de Melih K., sokakta karşılaştığı husumetlisi Beytullah T.'yi (18) tabancayla ateş açarak yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, saat 17.30 sıralarında Ağa Mahallesi Tabak Sokak'ta meydana geldi. Melih K., sokakta daha önceden husumetli olduğu Beytullah T. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Melih K. belindeki tabancayı çıkararak Beytullah T.'ye 5 el ateş açtı. Mermilerden birinin omzuna isabet ettiği Beytullah T. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Melih K. ise bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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