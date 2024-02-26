Üniversiteli seramik ustası, devlet desteğiyle açtığı atölyede hem üretiyor hem satış yapıyor

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce Valiliği Kadın Emeği Merkezinde tahsis edilen iş yerinde 2 yıl önce seramik atölyesi kuran Beyza Başak Anakan, çamurdan şekillendirdiği ürünlerini çevre iller başta olmak üzere birçok kente gönderiyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünden 2018'de mezun olan 26 yaşındaki Anakan, 1 yıl sonra ailesinin işi dolayısıyla Düzce'ye taşındı.

Evlendikten sonra da eğitimini aldığı alanda çalışmak isteyen Anakan, Valilik tarafından girişimci kadınların el ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan Kadın Emeği Merkezi'nde kendisine tahsis edilen iş yerinde 2 yıl önce seramik atölyesi açtı.

Atölyesinde "çark" adı verilen ve ayakla döndürülen tezgah üzerinde çamuru maharetle şekillendiren Anakan, çanak, çömlek, kase, tabak, kupa gibi seramik mutfak grupları ve dekoratif ürünleri merkezde ve internet üzerinden satıyor.

- Ürünlerinin gıda sağlığına uygun olmasına önem veriyor

Anakan, AA muhabirine, Kadın Emeği Merkezinin desteğiyle sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Gün geçtikçe gelişen seramik sanatında ürünlerinin organik olmasına çok önem verdiğini anlatan Anakan, "Seramik her zaman geliştiği için dikkat edilecek çok fazla şey var. Gıdaya uygun olması için iki kere pişirilmesi gerekiyor. Bu dereceler yüksek sıcaklıklar. İlk 900 derecede daha sonra 1100-1200 bandında pişiriyoruz seramikleri. Daha sonra tamamen kullanıma hazır şekilde sofralarımıza koyabiliyoruz." diye konuştu.

Anakan, "nefes alan ürün" olarak gördüğü seramiklerin kullanım ömrünün kısa olmasının, aslında sağlığa uygunluğunu gösterdiğini, boyasından çamuruna her şeyini gıda sağlığına uygun seçtiğini vurguladı.

Satışlardan memnun olduğunu belirten Anakan, "Burayı açalı 2 sene oldu ama ilk seneyi 'emekleme dönemi' diye adlandırıyorum. İnsanların seramiğe çok yoğun talebi var. Açıldığımızdan beri civar illere sirkülasyonumuz vardı. İstanbul'a, Ankara'ya, büyükşehirlere de internet üzerinden satış yapıyoruz. Sipariş çok alıyoruz çünkü insanların buradan aldıkları tamamen kişiye özel." şeklinde konuştu.

- Antik kalıntılar bölgesinden elde edilen çamuru denemeye başladı

"Seramik" denilince akla ilk başta Nevşehir ve Kütahya'nın geldiğinden bahseden Anakan, son dönemde Düzce'nin antik kalıntılarıyla ünlü Konuralp bölgesindeki topraktan elde ettikleri çamuru da üretim aşamasında çok az miktarda kullanmaya başladıklarını söyledi.

Anakan, söz konusu bölgenin altyapısının seramik çamuru elde etmeye uygun olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Buradaki bu kazılarda görüyoruz. Çıkan çömlekler hep seramikten yapılmış. Biz çamurumuzu Nevşehir'den getiriyoruz ama baktığımızda o dönemlerde buranın da yer altı kaynakları kullanılıyormuş. Geçmiş dönemde kullanıldıysa biz de şu anda kullanabiliriz. Biz de artık atölyemizde yavaş yavaş denemelerde Konuralp çamurunu kullanıyoruz. Konuralp çamurunu dayanıklı bulduğumuz çamur türleriyle karıştırıyoruz. Aldığımız sonuçlar güzel, uyuşuyor birbiriyle. Bu da bize bir gün yüzde 100'ünü Konuralp çamurundan yapabileceğimiz yönünde ışık oluyor aslında."