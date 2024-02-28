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        Çay ocağında oturduğu sırada yanına yorgun mermi düştü

        DÜZCE'de, Mustafa Aktepe (62) çay ocağında oturduğu sırada yanına av tüfeğinden ateşlendiği tespit edilen domuz kurşunu olarak bilinen yorgun mermi düştü. Merminin kendisini 10 santimle sıyırdığını belirten Aktepe, "Çay ocağında oturuyorduk. Oturduğum yerde pat diye bir ses geldi. Yanıma kurşun düştü. Yorgun mermi. Tavanı delmiş, aynı olduğum yere düştü" dedi.Olay, saat 11.00 sıralarında Aziziye Mahallesi Eski Tekavil yolu üzerinde bulunan çay ocağında meydana geldi. Mustafa Aktepe, çay ocağında oturduğu sırada yanına domuz kurşunu olarak bilinen 12 kalibrelik av tüfeği mermisi düştü. Tavanı delerek yanına düşen yorgun mermiyi gören Aktepe, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mermiyi incelemek ve tüfeği ateşleyenin tespiti için çalışma başlattı.Merminin 10 santimle kendisini sıyırdığını belirten Mustafa Aktepe, "Çay ocağında oturuyorduk. Oturduğum yerde pat diye bir ses geldi. Yanıma kurşun düştü. Yorgun mermi. Tavanı delmiş, aynı olduğum yere düştü" dedi.Çay ocağında oturan Ali Gülaçtı ise "Tavanı delerek düşmüş. Domuz kurşunu diye tabir ettiğimiz yorgun mermi. Mustafa abiyi 10 santimetre ile sıyırmış. Gerçekten bu işin sonunda kötü sonuçlar olabilirdi" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:59 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:05
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        Çay ocağında oturduğu sırada yanına yorgun mermi düştü
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        DÜZCE’de, Mustafa Aktepe (62) çay ocağında oturduğu sırada yanına av tüfeğinden ateşlendiği tespit edilen domuz kurşunu olarak bilinen yorgun mermi düştü. Merminin kendisini 10 santimle sıyırdığını belirten Aktepe, “Çay ocağında oturuyorduk. Oturduğum yerde pat diye bir ses geldi. Yanıma kurşun düştü. Yorgun mermi. Tavanı delmiş, aynı olduğum yere düştü” dedi.Olay, saat 11.00 sıralarında Aziziye Mahallesi Eski Tekavil yolu üzerinde bulunan çay ocağında meydana geldi. Mustafa Aktepe, çay ocağında oturduğu sırada yanına domuz kurşunu olarak bilinen 12 kalibrelik av tüfeği mermisi düştü. Tavanı delerek yanına düşen yorgun mermiyi gören Aktepe, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mermiyi incelemek ve tüfeği ateşleyenin tespiti için çalışma başlattı.Merminin 10 santimle kendisini sıyırdığını belirten Mustafa Aktepe, “Çay ocağında oturuyorduk. Oturduğum yerde pat diye bir ses geldi. Yanıma kurşun düştü. Yorgun mermi. Tavanı delmiş, aynı olduğum yere düştü” dedi.Çay ocağında oturan Ali Gülaçtı ise “Tavanı delerek düşmüş. Domuz kurşunu diye tabir ettiğimiz yorgun mermi. Mustafa abiyi 10 santimetre ile sıyırmış. Gerçekten bu işin sonunda kötü sonuçlar olabilirdi” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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