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        Düzce'de bulunan kedinin sahibine mikroçipi sayesinde ulaşıldı

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra bulunan kedi, üzerindeki mikroçip sayesinde sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:46 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:43
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        Düzce'de bulunan kedinin sahibine mikroçipi sayesinde ulaşıldı
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        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra bulunan kedi, üzerindeki mikroçip sayesinde sahibine teslim edildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Kazım Çetin'in "Sufle" adındaki kedisi 2 gün önce kayboldu. Düzce kente merkezinde bir hayvansever tarafından bulunan "British" ırkı kedi, İl Müdürlüğüne getirildi. Kedi üzerindeki mikroçip okuyucusu görüntülenip sahibinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

        Bu sayede evcil hayvanına kavuşan Çetin'in yaşadığı sevinç, açıklamada yer verilen ifadelerine şöyle yansıdı:

        "Sufle, sokaktaki diğer kedilerden rahatsız olduğu için kaçtı. Kaybolduğundan beri çok üzüldük ve her yerde aradık. 2 günün sonunda kavuştuk. Kedimizi bulan Nagihan Turan hanıma ve bize ulaşıp teslim eden yetkililere teşekkür ederim."

        Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ise ev hayvanlarının tanımlanmasında kullanılan mikroçip uygulamasının Hayvanları Koruma Kanunu ile zorunlu hale geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi; sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy ve mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de kayıt altına alınıyor. Ev hayvanları için dijital kimlik işlevi gören mikroçip teknolojisi sayesinde kaybolan hayvanların sahiplerine kolayca ulaşılıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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