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        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:42
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        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Nedim Y. idaresindeki kuruyemiş ve lastik yüklü 34 FER 461 plakalı tırın dorsesi, Gümüşova rampaları yakınlarında alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çektikten sonra dorseyi çekiciden ayırdı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan yangın nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, tırın vinç yardımıyla yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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