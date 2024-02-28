Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Nedim Y. idaresindeki kuruyemiş ve lastik yüklü 34 FER 461 plakalı tırın dorsesi, Gümüşova rampaları yakınlarında alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çektikten sonra dorseyi çekiciden ayırdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan yangın nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, tırın vinç yardımıyla yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.
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