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        Düzce'de çiftçiler, zararlılarla mücadele ve tarımsal destekler hakkında bilgilendirildi

        Düzce'de çiftçilere, zararlılarla mücadele yöntemleri ve tarımsal destekler ile projeler anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:26 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:26
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        Düzce'de çiftçiler, zararlılarla mücadele ve tarımsal destekler hakkında bilgilendirildi
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        Düzce'de çiftçilere, zararlılarla mücadele yöntemleri ve tarımsal destekler ile projeler anlatıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ile Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, Aybaşı köyündeki üreticileri, kahverengi kokarca zararlısına karşı alınacak önlemler, tarımsal desteklemeler, TARSİM ve ORKÖY projeleri hakkında bilgilendirdi.

        Ziraat mühendisi Burhan Şahin, toplantıda yaptığı sunumda, bölgeye yeni bulaşan ve 300'den fazla bitkiye zarar veren kahverengi kokarca zararlısını tanıttı. Yapılması gerekenler hakkında üreticileri bilgilendiren Şahin, zararlıyı kontrol altına almak için durgun ve aktif dönemde alınması gereken önlemlerin önemine değindi.

        İl Müdürü Uzun da kahverengi kokarca zararlısının tüm dünyada ve Türkiye'de büyük verim kayıplarına neden olduğunu belirtti.

        Uzun ayrıca, üreticilerin, doğal afetlerin meydana getireceği olumsuzluklardan çok fazla etkilenmemesi için devlet destekli tarım sigortasını yaptırmasının önemini vurguladı.

        Yıldız da katılımcılara ORKÖY projelerinden ve ormanlık alanlarla ilgili çalışmalardan bahsetti, çiftçilerden gelen talepleri dinledi.

        Toplantı sonunda üreticilerin soruları uzman teknik personeller tarafından yanıtlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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