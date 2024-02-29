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        Düzce'de kütüphaneler ramazanda sahura kadar açık olacak

        Düzce'de bulunan iki kütüphanenin ramazanda sahura kadar açık olacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:03
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        Düzce'de kütüphaneler ramazanda sahura kadar açık olacak
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        Düzce'de bulunan iki kütüphanenin ramazanda sahura kadar açık olacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, haftanın 7 günü 08.00-00.00 saatlerinde hizmet veren Millet ve Sabiha Ulusoy kütüphanelerinde öğrencilerin talebi üzerine ramazanda düzenleme yapılacağı belirtildi.

        Ramazan süresince sahura kadar açık olacak kütüphanelerde, öğrencilere sahur vakti çorba ikramı yapılacağı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Öğrencilerimiz tarafından büyük rağbet gören kütüphaneler, yine öğrencilerin talebi üzerine ramazan boyunca sahura kadar açık olacak. Öğrencilere sahur öncesi bedelsiz olarak sıcak çorba ikramı yapılacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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