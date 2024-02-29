Düzce'de kütüphaneler ramazanda sahura kadar açık olacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Öğrencilerimiz tarafından büyük rağbet gören kütüphaneler, yine öğrencilerin talebi üzerine ramazan boyunca sahura kadar açık olacak. Öğrencilere sahur öncesi bedelsiz olarak sıcak çorba ikramı yapılacak." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, haftanın 7 günü 08.00-00.00 saatlerinde hizmet veren Millet ve Sabiha Ulusoy kütüphanelerinde öğrencilerin talebi üzerine ramazanda düzenleme yapılacağı belirtildi.

Düzce'de bulunan iki kütüphanenin ramazanda sahura kadar açık olacağı bildirildi.

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