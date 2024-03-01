Düzce'de köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca yavrusu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca yavrusu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yığılca ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Kanat, evinin önünde koşan karaca yavrusuna köpeklerin saldırdığını fark etti.
Kanat, karacayı köpeklerden kurtararak Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Yılmaz Kanat, yaptığı açıklamada, köpekleri kovalayarak karaca yavrusunu kurtardığını anlattı.
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