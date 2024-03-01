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        Düzce'de stadyumun aydınlatma direğinde çıkan yangın futbol müsabakasını erteletti

        Düzce'de stadyumun aydınlatma direğinde çıkan yangın nedeniyle futbol müsabakası ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 20:58 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:09
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        Düzce'de stadyumun aydınlatma direğinde çıkan yangın futbol müsabakasını erteletti
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        Düzce'de stadyumun aydınlatma direğinde çıkan yangın nedeniyle futbol müsabakası ertelendi.

        Nurettin Zafer Stadyumu'nda, Kuzey Yıldızı Spor ve Kaynaşlı Belediyespor U-17 takımları arasında oynanacak futbol müsabakası öncesinde bir aydınlatma direği alev alarak yanmaya başladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dumanları fark eden oyuncular ve hakem, alandan uzaklaştı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Müsabaka yangın nedeniyle ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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