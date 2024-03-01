Düzce'de iş makinesinin motoruna sıkışan porsuk kurtarıldı

İlçe merkezinde bulunan bir fabrikaya ait iş makinesinin motor bölümünde porsuk gören çalışanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.