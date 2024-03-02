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        Anadolu Otoyolu'nda tankere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tankere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:19 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:19
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        Anadolu Otoyolu'nda tankere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tankere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Onur K. idaresindeki 81 DY 172 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova Rampaları mevkisinde önünde seyreden Harun A. yönetimindeki 06 CMJ 772 plakalı soda yüklü tankere çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta bulunan 3 kişi sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

        Tanker sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Öte yandan kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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