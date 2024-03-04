Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de çöp konteynerinde eti sıyrılmış at kemikleri bulundu

        DÜZCE'de çöp konteyneri içinde etleri sıyrılmış at kemikleri bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:51 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de çöp konteynerinde eti sıyrılmış at kemikleri bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE’de çöp konteyneri içinde etleri sıyrılmış at kemikleri bulundu. Polis, kemikleri koyanların tespiti için çalışma başlattı.

        Olay, sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayi sitesi esnafı çöp konteynerinde etlerinden sıyrılmış kemikleri görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polisler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine iletti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kemiklerin at kemiği olduğunu belirledi. Ekipler, kemikleri çöp konteynerine koyan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        İpek Akgül cinayetinde acılı anne konuştu!
        İpek Akgül cinayetinde acılı anne konuştu!
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        Trump'a karşı ilk kez kazandı
        Trump'a karşı ilk kez kazandı
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar

        Benzer Haberler

        Kas erimesi nedeniyle uçamayan şahinler, tedaviyle yeniden kanat çırpacak
        Kas erimesi nedeniyle uçamayan şahinler, tedaviyle yeniden kanat çırpacak
        Akçakoca'da 50 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı
        Akçakoca'da 50 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı
        Düzce'de tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
        Düzce'de tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
        Düzce Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele söyleşisi düzenlendi
        Düzce Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele söyleşisi düzenlendi
        Anadolu Otoyolu'nda tankere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda tankere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Düzce'de trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı