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        Düzce'de tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

        Düzce'de tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 21:32 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:41
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        Düzce'de tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
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        Düzce'de tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki millet bahçesinin yakınlarında S.U. ile ismi öğrenilemeyen kadın arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sonucu S.U. silahla kasık bölgesinden yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralı S.U, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli kadın ise gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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