Düzce'de tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
Düzce'de tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Düzce'de tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki millet bahçesinin yakınlarında S.U. ile ismi öğrenilemeyen kadın arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonucu S.U. silahla kasık bölgesinden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralı S.U, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli kadın ise gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.