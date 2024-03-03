Akçakoca'da 50 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından 22 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek 50 yataklı devlet hastanesinin temeli törenle atıldı.

Kapkirli Mahallesi'nde inşa edilen hastanenin temel atma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, geçen yılın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olarak kutlandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırılan ikinci yüz yıla karalılıkla adım attıklarını belirten Aslan, "Bu vizyon bizi her sektörde en önde koşmaya doğru yönlendiriyor. Türkiye Yüzyılı'nın iddialı olduğu alanlardan biri de sağlık alanıdır." dedi.

Aslan, turizmin öncülerinden Akçakoca'nın da sağlık atılımına ihtiyacının bulunduğuna değinerek, "Önümüzdeki 50 yılın ihtiyaçlarını giderecek şekilde hem teknolojik donanımları hem de üniteleriyle hastane projemiz daha da gelişti. Hizmetin Akçokocalılara hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

- Gelecek yıl hizmete alınması planlanıyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, çok uzun süredir arzu ettikleri hizmeti ilçeye kazandırmak için ilk adımı attıklarını söyledi.

Akçakoca'nın çok hızlı büyüyen ilçe olduğunu vurgulayan Keşir, "Sadece Akçakocalılar için değil, yazın buraya dışarıdan çok sayıda misafirimiz geliyor. Onlara da hizmet edecek kapasitede büyük bir sağlık tesisine uzun zamandır ihtiyacımız vardı. Çok şükür bugünlere geldik. Mevcut hastanemizin bulunduğu yer, burası hizmet vermeye başladıktan sonra millet bahçesi olacak." şeklinde konuştu.

Keşir, projenin iş bitirme süresinin yaklaşık 500 gün olduğunu, aksilik olmaması halinde ise 300 günde teslim edileceğini bildirdi.

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Türkiye'de hizmet kervanının kesintisiz olarak yürümesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ise son teknolojik tıbbi cihazlar ve laboratuvar sistemlerinin bulunduğu 22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak 50 yataklı hastanede, 22 diyaliz ünitesi, yoğun bakım, diş ve diyabet üniteleri ile konferans salonunun bulunacağını kaydetti.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz da birer konuşma yaptı.

Törene, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.