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        Kas erimesi nedeniyle uçamayan şahinler, tedaviyle yeniden kanat çırpacak

        ÖMER ÜRER - Ağız enfeksiyonu nedeniyle uzun süre aç kalınca kasları eriyen ve uçma kabiliyetini kaybeden iki şahin, Düzce'de uzman veteriner hekimlerce uygulanan çok yönlü tedavi sayesinde yeniden göklerde süzülebilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:38
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        Kas erimesi nedeniyle uçamayan şahinler, tedaviyle yeniden kanat çırpacak
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        ÖMER ÜRER - Ağız enfeksiyonu nedeniyle uzun süre aç kalınca kasları eriyen ve uçma kabiliyetini kaybeden iki şahin, Düzce'de uzman veteriner hekimlerce uygulanan çok yönlü tedavi sayesinde yeniden göklerde süzülebilecek.

        Merkez Sallar köyü ile Akçakoca ilçesi Subaşı köyünde bir gün arayla uçamaz halde bulunan "bayağı" ve "kızıl" türündeki iki şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezine getirildi.

        Ağız enfeksiyonu nedeniyle yetersiz beslenmeye bağlı göğüs ve kanat kasları eridiği için uçma yetilerini yitirdikleri belirlenen şahinler, veteriner hekimler Murat Ünlü ve Zeynep Hızal'ın uyguladığı komplike tedavi yöntemiyle doğada hayatta kalabilecek düzeye geldi.

        Hızal, AA muhabirine, yaklaşık 15 gün önce vatandaşların ihbarıyla bulunan şahinlerin ortak sorunlarının uçamamaları olduğunu anlattı.

        Birer gün arayla merkeze gelen şahinlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin devam ettiğini aktaran Hızal, gündüz yırtıcıları olan şahinlerin kış aylarında mevsim koşullarına bağlı olarak günlük hayatta vatandaşlar tarafından daha sık görülebildiğini belirtti.

        - "Kas gelişimlerine destek olduk, egzersizlerini yaptırdık"

        Hayvanların ağızlarında mantar enfeksiyonuna bağlı yaralar geliştiğini, bu nedenle beslenemediklerini, göğüs kaslarının da açlığa bağlı olarak eridiğini belirlediklerini söyleyen Hızal, "Bu kaslar uçan hayvanlarda çok önemli. Uçuş kabiliyetini ve rahat uçmalarını sağlar. Yani kanat ve göğüs kaslarının çok sağlıklı olması gerekir. Uzun süren açlık da öncelikle göğüs kaslarının erimesine sebep olmuş." diye konuştu.

        Hızal, her iki yırtıcıya beslenemedikleri ve bu nedenle su kaybı yaşadıkları için protein takviyesi ve serum tedavisi uygulandığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kas gelişimlerine destek olduk, egzersizlerini yaptırdık. Rehabilitasyonları devam ediyor. Kızıl şahin yaşlı olduğu için gözünde katarakt mevcut, onun tedavisi biraz daha uzun sürecek. Şu an kas gelişimlerini tamamladılar, performansları iyi. Ağız enfeksiyonları iyileşti, beslenmelerini kendi başlarına yapabiliyorlar. Fakat kızıl şahini biraz daha misafir edeceğiz çünkü göz tedavisi devam ediyor. Diğerini en kısa zamanda doğayla kavuşturacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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