Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Düzce'de üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Düzce'de üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlı H.M'nin (52) üst aramasında 20-25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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