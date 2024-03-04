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        Düzce'de çöp konteynerinde at eti ve kemikleri bulundu

        Düzce'de çöp konteynerinin içinde at eti ve kemikleri bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:53 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:53
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        Düzce'de çöp konteynerinde at eti ve kemikleri bulundu
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        Düzce'de çöp konteynerinin içinde at eti ve kemikleri bulundu.

        Aziziye Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinin içinde et ve kemik parçaları gören esnafın durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde buluntuların ata ait olduğu belirlendi.

        Emniyet ekipleri, et ve kemik parçalarını konteynere kimin bıraktığının tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        Bu arada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, bölgede et satışı yapan tedarik zincirleri ve marketlerde denetim başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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