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        Düzce'de aile sağlığı merkezinin açılışı gerçekleştirildi

        Düzce'de yapımı tamamlanan 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 08:42 Güncelleme: 05.03.2024 - 08:42
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        Düzce'de aile sağlığı merkezinin açılışı gerçekleştirildi
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        Düzce'de yapımı tamamlanan 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Aziziye Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin sürekli geliştiğine ve nüfusunun da her geçen yıl buna paralel arttığına değinerek, yatırımların bir bir hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Hizmetlerin ve yatırımların farklı sektörlerle devam edeceğini aktaran Aslan, "Aziziye'de bugün sağlık alanında yapılan bu güzel merkezimizin açılışını yapıyoruz. Bu hizmetin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de gelişmiş büyük şehirlerde hangi hizmetler varsa hepsini Düzce'ye kazandırmak istediklerini belirterek, "Sağlık ve eğitim bunların başında geliyor. Sayın Belediye Başkanımız Faruk Özlü'nün, bu şehrin önümüzdeki 50 yılı planlamaya yetecek vizyonu var, kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, İl Sağlık Müdürümüze ve bütün sağlık camiasına da teşekkür ediyorum. Çünkü bu yatırımlar takım işi. İyi takımlarla iyi işleri yapabiliyorsunuz." diye konuştu.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da aile sağlığı merkezinin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından yapılan duayla aile sağlığı merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

        Öte yandan, 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde toplum sağlığı birimi ve 112 başhekimliğin de olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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