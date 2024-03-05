Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de DEAŞ operasyonu; 10 gözaltı

        DÜZCE'depolis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 10 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:55 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de DEAŞ operasyonu; 10 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE'depolis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 10 şüpheli, gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve belge ele geçirildi. Şüphelilerin çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki sorguları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor

        Benzer Haberler

        Düzce'deki fırıncılar, sahur ve iftar sofralarını süsleyen "ramazan simidi"...
        Düzce'deki fırıncılar, sahur ve iftar sofralarını süsleyen "ramazan simidi"...
        Düzce'de aile sağlığı merkezinin açılışı gerçekleştirildi
        Düzce'de aile sağlığı merkezinin açılışı gerçekleştirildi
        Düzce'de "Geleneksel Gürcü Mutfağı ve Gürcü Buluşması" programı düzenlendi
        Düzce'de "Geleneksel Gürcü Mutfağı ve Gürcü Buluşması" programı düzenlendi
        Düzce'de çöp konteynerinde at eti ve kemikleri bulundu
        Düzce'de çöp konteynerinde at eti ve kemikleri bulundu
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı
        Düzce'de kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı