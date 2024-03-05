Düzce'de DEAŞ operasyonu; 10 gözaltı
DÜZCE'depolis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 10 şüpheli, gözaltına alındı.
DÜZCE'depolis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 10 şüpheli, gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve belge ele geçirildi. Şüphelilerin çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki sorguları sürüyor.
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