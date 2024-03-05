Düzce'de kas erimesi nedeniyle uçamayan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uzun süre açlık sonucu göğüs ve kanat kasları eridiği için uçma kabiliyetini yitiren "bayağı" türündeki şahinin tedavisi tamamlandı.

Düzce'de uzun süren açlığa bağlı olarak kas erimesi yaşadığı için uçamayan şahin, yeniden gökyüzüne kanat çırptı.

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