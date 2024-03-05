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        Düzce'de kas erimesi nedeniyle uçamayan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

        Düzce'de uzun süren açlığa bağlı olarak kas erimesi yaşadığı için uçamayan şahin, yeniden gökyüzüne kanat çırptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:18
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        Düzce'de kas erimesi nedeniyle uçamayan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı
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        Düzce'de uzun süren açlığa bağlı olarak kas erimesi yaşadığı için uçamayan şahin, yeniden gökyüzüne kanat çırptı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uzun süre açlık sonucu göğüs ve kanat kasları eridiği için uçma kabiliyetini yitiren "bayağı" türündeki şahinin tedavisi tamamlandı.

        Veteriner hekimlerin uyguladığı tedavi, egzersizler ve eğitimler sonucu yeniden uçmaya başlayan şahin, doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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