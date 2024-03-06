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        TIR'ın dorsesinden düşen demir saclar yolu kapattı

        DÜZCE'de, D-655 kara yolunda demir sac yüklü TIR'ın dorsesindeki saclar virajda yola devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:50
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        TIR'ın dorsesinden düşen demir saclar yolu kapattı
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        DÜZCE’de, D-655 kara yolunda demir sac yüklü TIR’ın dorsesindeki saclar virajda yola devrildi. TIR sürücüsü Dede Aktaş, sacların yoldan kaldırılması için vinç beklediği sırada peynir ekmek yiyerek, “Peynir ekmeğe devam. Hayat yine devam ediyor. Kamyoncunun çilesi bitmez” dedi. Ulaşıma kapanan yol 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden açıldı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde D-655 kara yolunun Çamköy mevkiinde meydana geldi. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden, Ankara’ya giden Dede Aktaş yönetimindeki 34 PR 41 plakalı TIR’da yüklü demir saclar, virajda yola devrildi. Yolu trafiğe kapatan demir saclar nedeniyle bölgeye kurtarıcı vinçler çağrıldı. Kazayı gören başka bir TIR şoförü de meslektaşını yalnız bırakmayarak yanına geldi. İki TIR şoförü, vinçler gelene kadar peynir, ekmek yiyerek zaman geçirdi.

        Şoförlerden Dede Aktaş, “Peynir ekmeğe devam. Hayat yine devam ediyor. Kamyoncunun çilesi bitmez. TIR’cılar çok para kazanıyor diyorlar. Gelsinler de görsünler. Bak sac bir yanda araba bir yanda. Peynir ekmek burada. Buna da şükür” dedi. Kazada yaralanan olmazken, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından demir saclar yoldan kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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