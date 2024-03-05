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        Düzce'de DEAŞ operasyonlarında yakalanan 10 zanlıdan biri tutuklandı

        Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 21:14 Güncelleme: 05.03.2024 - 21:14
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        Düzce'de DEAŞ operasyonlarında yakalanan 10 zanlıdan biri tutuklandı
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        Düzce'de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

        Örgüte finansal destek sağladığı belirlenen A.A.B.K, A.A.A.K, M.J.S.J, M.A.A.K, S.J.M.A, T.A.S.K isimli yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

        Öte yandan çatışma bölgelerinde örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgisine ulaşılan, Irak mahkemelerince haklarında yakalama, aranma, mahkumiyet kararı bulunan örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 15 bin 700 kişilik isim listesi ile Suriye'nin Haseke ilindeki Daşişa kampına yönelik operasyonda elde edilen listelerde belirlenen Irak uyruklu I.K.J.H, S.Y.R.R, M.K.H.H, Ö.K.H.E. operasyonla yakalandı.

        Kolluktaki işlemleri tamamlanan zanlılardan I.K.J.H, sevk edildiği adli makamlarca "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

        Operasyonlarda gözaltına alınan diğer 9 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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