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        Düzce'de "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Düzce'de gümrük kaçağı ve ağır hasarlı otomobillerin motor ve şasi numarasını "change" yöntemiyle değiştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:46
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        Düzce'de "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Düzce'de gümrük kaçağı ve ağır hasarlı otomobillerin motor ve şasi numarasını "change" yöntemiyle değiştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, araç alım satımlarında doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Ekipler, gümrük kaçağı ve ağır hasarlı 8 otomobilin motor ve şasi numarasının "change" yöntemiyle değiştirildiğini belirledi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, araçlara el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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