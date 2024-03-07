Düzce'de "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ekipler, gümrük kaçağı ve ağır hasarlı 8 otomobilin motor ve şasi numarasının "change" yöntemiyle değiştirildiğini belirledi.

Düzce'de gümrük kaçağı ve ağır hasarlı otomobillerin motor ve şasi numarasını "change" yöntemiyle değiştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

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