Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bu arada şüpheliden uyuşturucu aldığı tespit edilen kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.Ö'nün (43) üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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