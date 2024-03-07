Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.Ö'nün (43) üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Bu arada şüpheliden uyuşturucu aldığı tespit edilen kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.
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