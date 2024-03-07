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        Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:45
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        Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.Ö'nün (43) üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Bu arada şüpheliden uyuşturucu aldığı tespit edilen kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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