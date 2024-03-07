Düzce Belediye Başkanı Özlü, Dünya Kadınlar Günü programına katıldı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda kadınlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde kaydı olan kadınlar katıldı.

Programda konuşan Özlü, kadınların daha adil bir dünyada yaşamlarına devam etmesi, istihdam ve sosyal yaşama daha fazla entegre edilmesi için yapılan projelerden bahsetti.

Özlü, Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) ve İş Kulübü aracılığıyla üreten ve iş sahibi olan kadınları örnek göstererek, "Şehrimizin ve ülkemizin üretimine en büyük katkıyı sağlayan üreten kadınlardır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ağırladığımız hanım kardeşlerimize ve bu organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.