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        Düzce Valisi Aslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:32
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        Düzce Valisi Aslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aslan, mesajında, kendi kıymetini bilen, potansiyelini fark eden ve "yapabilirim" diyerek yapan, yapmak için yola çıkan tüm kadınların Kadınlar Gününü kutladı.

        Kadınların hayattaki varlığının ve değerinin önemine değinen Aslan, "Hiçbir kadının biri tarafından korunup kollanmaya ya da sırf kadın olduğu için pozitif ayrımcılığa ihtiyacı yok." ifadesini kullandı.

        Aslan, tarihi boyunca kadınların merhameti ve cesaretiyle her zaman ön planda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Kadınlarımız gün oldu cepheye mermi taşıdı, gün oldu Mehmetçik'in yaralarını sardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' veciz sözü bu minvalde çok kıymetlidir. Türk kadınları, bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Öyle ki Halime Hatun, Nene Hatun, Kara Fatma, Safiye Ali, Sabiha Gökçen gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanlık listesinde yerlerini almıştır."

        Kadınların toplumda hak ettikleri konuma yükselmelerinin, geleceğe güvenle bakmalarının, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarısında büyük rol oynadığını vurgulayan Aslan, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

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