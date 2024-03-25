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        Düzce Belediyesi 112 haneye evde bakım hizmeti veriyor

        Düzce'de 63 mahalledeki 112 hane evde bakım hizmetinden düzenli olarak yararlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:59 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:59
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        Düzce Belediyesi 112 haneye evde bakım hizmeti veriyor
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        Düzce'de 63 mahalledeki 112 hane evde bakım hizmetinden düzenli olarak yararlanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli, yaşlı, kimsesiz ve engelli bireylere evde bakım hizmeti veriyor.

        Kentte 63 mahallede 112 haneye belirli periyotlarda giden ekipler, ikişerli gruplara ayrılarak yaşlı ve kimsesiz bireylerin kişisel bakımlarını yapıyor, evlerini temizliyor.

        Çocuğu hasta olduktan sonra zor durumda kaldığı için hizmetten yararlanan 93 yaşındaki Mehmet Yazıcı, kendilerini yalnız bırakmayan ve ev işlerine yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren 86 yaşındaki Şükran Güven de ekiplere minnettar olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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