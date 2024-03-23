Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Ticaret ve Sanayi Odası önünde Vali Selçuk Aslan ve Oda Başkanı Erdoğan Bıyık tarafından karşılanan Şimşek'e çiçek takdim edildi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Şimşek'i, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer karşıladı.

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