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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 18:29 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:29
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Şimşek'i, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer karşıladı.

        Şimşek, teşkilat mensuplarıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından beraberindekilerle Ticaret ve Sanayi Odasına geçti.

        Ticaret ve Sanayi Odası önünde Vali Selçuk Aslan ve Oda Başkanı Erdoğan Bıyık tarafından karşılanan Şimşek'e çiçek takdim edildi.

        Şimşek, basına kapalı düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Bakan Şimşek, temaslarının ardından kentten ayrıldı.

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