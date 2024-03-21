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        Düzce'de "telefon dolandırıcılığı" şüphelisi tutuklandı

        Düzce'de telefonla aradığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:35
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        Düzce'de "telefon dolandırıcılığı" şüphelisi tutuklandı
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        Düzce'de telefonla aradığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da ikamet eden D.C, Karabük'te yaşayan Irak uyruklu A.F'yi telefonla arayarak "Adınız terör örgütüne karıştı, sınır dışı edileceksiniz." diyerek evdeki tüm paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi.

        Bunun üzerine A.F, evdeki 918 bin lira, 2 çift küpe, 2 altın kolye, 2 altın yüzük, altın bileklik, 2 gram altın ve 2 çeyrek altını yanına alarak, şüphelinin yönlendirmesiyle Düzce'ye geldi.

        Belirlenen yerde paraları teslim edeceği sırada karşısındakinin durumdan şüphelenen A.F, şüpheli D.C'ye direnerek çevredekilerden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, D.C'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki sorgusu tamamlanan D.C, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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